BAE Systems: BPA sous-jacent en hausse de 7% au 1er semestre

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que ses ventes ont atteint 13,4 milliards de livres sterling au 1er semestre 2024, un chiffre en hausse de 13% par rapport au précédent exercice.



L'EBIT sous-jacent ressort à 1,39 Md£ en hausse de 13%, avec un BPA sous-jacent qui s'établit à 31,4 pence, en progression de 7% par rapport à la même période un an plus tôt.



De son côté, le FCF ressort à 219 M£, contre 1070 M£ il y a douze mois.



Enfin, BAE Systems a enregistré 15,1 Mds£ de commandes au S1, portant le carnet de commandes à un total de 74,1 Mds£.



'Grâce aux efforts exceptionnels de nos collaborateurs dans le monde entier, nous avons réalisé une solide performance opérationnelle et financière au premier semestre de l'année, ce qui nous permet d'augmenter nos prévisions de fin d'année sur tous nos indicateurs clés', indique Charles Woodburn, directeur général.



Ainsi, les prévisions de ventes sont revues à la hausse de 200 pb, attendues entre +12 % et +14 % (vs de +10 à +12% précédemment) et les prévisions d'EBIT sous-jacent sont revues à la hausse de 100 pb, de +12 % à +14 % (vs de +11 à +13% précédemment)



Les prévisions de bénéfice par action sous-jacent sont aussi revues à la hausse de 100 pb, de +7 % à +9 % (vs de +6% à +8% précédemment).







