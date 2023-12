Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: alliance autour de l'artillerie mobile information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 12:43









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce s'allier à Babcock et Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) afin de proposer le système d'artillerie mobile sur roues ARCHER au ministère britannique de la Défense (MoD) en remplacement de l'ancien AS90.



Cette 'ARCHER Artillery Alliance' proposera un système technologique avancé et éprouvé, qui présente la une à moindre risque pour le programme Mobile Fires Platform (MFP), alors que le Royaume-Uni vise à moderniser ses capacités de 155 mm.



Chacune des trois sociétés dispose d'une chaîne d'approvisionnement bien établie au Royaume-Uni. Elles prévoient toutes trois de travailler avec d'autres entreprises britanniques au fur et à mesure de l'avancement des plans.



Selon BAE Systems, l'ARCHER, déjà en service dans l'armée britannique comme solution provisoire, constitue 'l'un des systèmes d'artillerie de campagne les plus avancés au monde'.



'Notre objectif est de fournir au Royaume-Uni une solution d'artillerie locale à long terme, qui sauvegardera, maintiendra et développera une capacité industrielle britannique spécialisée et critique et une opportunité d'exportation', assure BAE Systems.





Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE -0.02%