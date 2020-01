Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : acquisitions auprès de Collins et Raytheon Cercle Finance • 20/01/2020 à 09:26









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce des accords définitifs pour les acquisitions de l'activité GPS militaire de Collins Aerospace, moyennant 1925 millions de dollars en numéraire, et de l'activité radio tactique aéroportée de Raytheon, moyennant 275 millions de dollars. Le groupe britannique de défense précise que ces montants pourront faire l'objet d'ajustements usuels à la finalisation et que ces achats d'actifs devraient s'accompagner de crédits d'impôts d'environ respectivement 365 et 50 millions de dollars. La finalisation de ces transactions est toutefois soumise à celle de la fusion entre Raytheon et United Technologies, ainsi qu'aux conditions et approbations usuelles. BAE Systems en attend des effets positifs immédiats sur ses résultats.

Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +2.26%