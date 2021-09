Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : acquisition du britannique In-Space Missions information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 12:50









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir fait l'acquisition d'In-Space Missions, une société britannique qui conçoit, construit et exploite des satellites et des systèmes satellitaires. Cette acquisition va permettre à BAE Systems de combiner son expérience dans les communications par satellite hautement sécurisées à celle d'In-Space Missions dans les satellites et de proposer une offre spatiale convaincante 100% britannique et souveraine. Basée dans l'Hampshire, In-Space Missions a été fondée en 2015 et compte une trentaine d'employés. La société est spécialisée dans l'offre de services spatiaux pour des activités couvrant l'observation terrestre, les communications par satellite, ainsi que les sciences, la navigation et l'exploration spatiales.

Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE -0.41%