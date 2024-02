Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: acquisition de Malloy Aeronautics information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 12:13









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce l'acquisition de Malloy Aeronautics, une entreprise spécialisée dans les drones lourds innovants entièrement électriques pour des clients civils ou militaires.



La gamme est constituée de quadricoptères capables de soulever des charges utiles de 68 kg à 300 kg sur des missions de courte à moyenne portée.



L'effectif d'environ 80 personnes de Malloy continuera à opérer depuis son site de Berkshire, pour soutenir ses clients existants.



BAE Systems et Malloy, qui travaillent ensemble depuis 2021, développeront conjointement le portefeuille existant de Malloy et accéléreront le déploiement de technologies inédites pour les clients du monde entier.





Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +0.21%