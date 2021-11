Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : acquisition de BISim en Floride information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 15:14









(CercleFinance.com) - BAE Systems a conclu un accord définitif pour acquérir Bohemia Interactive Simulations (BISim). Il s'agit d'un développeur mondial de logiciels de solutions de formation par simulation pour les organisations militaires. BISim développe des produits et des composants logiciels de formation et de simulation pour répondre à la demande croissante d'applications de défense. BISim compte plus de 325 employés, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en République tchèque et en Slovaquie. La société est basée à Orlando, en Floride.

Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE -0.33%