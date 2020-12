Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : achève la maintenance du NCSM Toronto Cercle Finance • 08/12/2020 à 10:17









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir terminé avec succès la maintenance et la réparation planifiées des systèmes du NCSM Toronto, un navire de la Marine royale canadienne, permettant au navire de reprendre la mer. BAE Systems a préparé la frégate de classe Halifax pour sa prochaine affectation en apportant un soutien à l'équipage du navire en cas de défaillance émergente, en participant à certaines activités d'entretien général et en aidant au ravitaillement et au réapprovisionnement du navire et de son équipage de 240 personnes.

Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE -0.27%