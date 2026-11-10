BAE Systems achève la livraison de capteurs pour les missiles antinavires LRASM

Le groupe britannique de défense a livré à Lockheed Martin l'ensemble des capteurs radiofréquence du lot 8 destinés aux missiles antinavires à longue portée LRASM, conformément à un calendrier de production accéléré.

BAE Systems a investi dans la modernisation de ses installations de guerre électronique afin d'accroître ses capacités de production. Ses capteurs équipent les missiles LRASM, conçus pour frapper des cibles maritimes dans des environnements fortement défendus.

Le groupe dispose de contrats pour la fourniture de ces équipements jusqu'en 2028, alors que la production du programme doit augmenter sensiblement à partir de 2026.

Parallèlement, BAE Systems a amélioré le logiciel de ses capteurs et réalisé des essais de validation, permettant d'en renforcer les capacités sans modification matérielle. Les activités de conception et de fabrication sont réparties sur quatre sites américains.

Peu après 16h, le titre progresse de 1,4% à Londres, autour des 1 940 pence.