BAE Systems : achète PPM, spécialiste de l'électronique

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce aujourd'hui l'acquisition de Pulse Power and Measurement Limited (PPM), un développeur et fabricant indépendant d'électronique haut-de-gamme. Basée à Shrivenham (Angleterre) et comptant environ 60 employés, PPM s'est spécialisé dans la conception et la fabrication d'une large gamme de systèmes de radiofréquence (RF) sur fibre, permettant notamment d'accroître la vitesse et de faciliter le partage de gros volumes de données sur un réseau. Cette acquisition fait partie de la stratégie de BAE Systems visant à développer des technologies de pointe, avec des investissements continus dans la R&D.

Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +0.19%