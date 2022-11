Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BAE Systems: accords de 80 M£ autour de l'Eurofighter information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 10:22

(CercleFinance.com) - La société BAE Systems annonce qu'elle continuera à entretenir et à soutenir l'avionique de l'Eurofighter Typhoon pour les forces aériennes des nations fondatrices de la plate-forme, à savoir l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Italie pendant les cinq prochaines années.



Les accords, d'une valeur de 80 millions de livres sterling, garantissent un service et des réparations continus pour les équipements avioniques clés garantissant que le Typhoon est prêt à être déployé à tout moment.



'L'équipe de service et d'assistance avionique de BAE Systems aide nos clients à s'assurer que Typhoon est prêt à sécuriser notre ciel et à soutenir les alliés internationaux du Royaume-Uni 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an', a déclaré Jim Whittington, chef de projet senior chez BAE Systems' Rochester, Installation britannique.