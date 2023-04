BAE Systems: accord 'stratégique' avec Microsoft information fournie par Cercle Finance • 14/04/2023 à 11:23

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir signé 'un accord stratégique' avec Microsoft visant à soutenir un développement, un déploiement et une gestion plus rapides des capacités de défense numérique dans un monde de plus en plus centré sur les données.



Cette collaboration associe les connaissances de BAE Systems en matière de création de systèmes numériques complexes pour les militaires et les gouvernements à l'approche de Microsoft en matière de développement d'applications via la plate-forme Azure Cloud.



Alors que les plates-formes aériennes, terrestres et maritimes sont confrontées à des menaces en constante évolution, leurs systèmes numériques doivent donc être régulièrement mis à jour pour les reconnaître et les contrer, indiquent les partenaires. Dans ce contexte, le cloud pourrait permettre d'accélérer le déploiement de logiciels sur des plates-formes militaires opérationnelles.



'Les avions de chasse modernes, par exemple, peuvent nécessiter jusqu'à 24 millions de lignes de code pour fonctionner efficacement, donc l'utilisation du cloud pour déployer des mises à jour pourrait accélérer le processus et aider à conserver un avantage concurrentiel sur les adversaires', souligne BAE.