BAE Systems: a testé avec succès son système C-UAS

(CercleFinance.com) - BAE Systems a testé avec succès son prototype de système de lutte contre les avions sans pilote (C-UAS) pour véhicules blindés polyvalents (AMPV) lors d'une récente démonstration de tir réel.



Le prototype AMPV C-UAS a démontré sa capacité à détecter, suivre, identifier et vaincre ou désactiver avec précision des cibles aériennes et terrestres fixes et mobiles.



L'exercice a montré la tourelle engageant des cibles au sol et utilisant une capacité d'orientation pour cibler de petits drones stationnaires et mobiles avec des obus de proximité de 30 mm.



' En un peu plus d'un an, notre collaboration fructueuse avec Moog sur le prototype C-UAS a montré l'art du possible que peut générer une réponse rapide de la part des principaux fournisseurs de l'industrie ' a déclaré Bill Sheehy, directeur du programme AMPV de BAE Systems.





