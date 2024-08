Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: a désactivé le satellite de la mission Neowise information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé hier la fin réussie de la mission 'NEOWISE' de la NASA, après plus de 14 ans en orbite.



Lancé en 2009 dans le cadre de cette mission, le satellite avait pour objectif de cartographier le ciel en infrarouge. Il a finalement été désactivé le 8 août 2024.



NEOWISE aura contribué de manière significative à la découverte de trous noirs supermassifs, d'astéroïdes proches de la Terre, et à l'amélioration des capacités de défense planétaire, indique BAE Systems.



La société indique désormais se préparer à la mission NEO Surveyor de la NASA, prévue pour 2027, qui se concentrera sur la détection et la caractérisation des astéroïdes et comètes pouvant menacer la Terre.







