BAE Systems: 2 Mds£ de plus pour le programme Dreadnought

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que le ministère de la Défense britannique a annoncé un financement supplémentaire de plus de 2 milliards de livres sterling portant sur les sous-marins nucléaires de dissuasion Dreadnought, actuellement en construction au chantier naval de BAE Systems à Barrow-in-Furness.



Ce financement s'inscrit dans le cadre de la phase III du programme, soit la phase de livraison dont les investissements totaux sont estimés à quelque 10 Mds£.



BAE Systems précise que le programme Dreadnought est l'un des plus complexes au monde : plus d'un milliard de livres sterling a été investi dans une technologie de pointe et une infrastructure améliorée au chantier naval Barrow de BAE Systems.



' L'annonce du financement d'aujourd'hui nous permet de continuer à investir dans l'infrastructure et les compétences nécessaires pour livrer ces sous-marins très complexes à la Royal Navy ', indique en substance Steve Timms, directeur general de BAE Systems Submarines.



Cette phase du programme verra le premier des quatre sous-marins, le HMS Dreadnought, quitter le chantier naval de BAE Systems pour commencer les essais en mer. Sa mise en service est prévue au début des années 2030.







