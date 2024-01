Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: 1ère variante de l'ACV-C pour les Marines US information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 16:21









(CercleFinance.com) - BAE Systems a livré la première variante de véhicule de combat amphibie de commandement et de contrôle (ACV-C) dans le cadre du contrat de production au Corps des Marines des États-Unis.



L'ACV-C fournira aux Marines un centre de commandement mobile qui permettra la connaissance de la situation et la planification des opérations dans l'espace de combat.



' L'ACV-C offre une véritable capacité amphibie en haute mer, une mobilité terrestre, une capacité de survie et une grande capacité de croissance et une grande flexibilité pour intégrer et adapter les technologies futures ' indique le groupe.



' Alors que les Marines commencent à se familiariser avec le nouvel ACV-C, nous restons prêts à répondre à tous les besoins critiques du Corps en matière de combat amphibie afin de nous assurer que la Fleet Marine Force est prête pour la mission. ' a déclaré Garrett Lacaillade, vice-président de la gamme de véhicules amphibies de BAE Systems.



La production et l'assistance ACV ont lieu sur les sites de BAE Systems à Stafford, en Virginie ; San Jose, Californie ; Sterling Heights, Michigan (États-Unis) ; Aiken, Caroline du Sud ; et York, en Pennsylvanie.







Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +2.30%