BAE Systems: 1ère mise à l'eau du HMS Cardiff en Ecosse

(CercleFinance.com) - BAE Systems fait savoir que le HMS Cardiff, deuxième des huit frégates de classe City Type 26 construites pour la Royal Navy, a été mis à l'eau pour la première fois.



Ce bâtiment a été transféré d'une cale de chantier à une barge, puis remorqué vers un site en eaux profondes en Écosse pour être immergé.



Ensuite, il retournera au chantier de Scotstoun pour les prochaines étapes d'aménagement et de mise en service.



Ce moment est salué comme 'une étape clé' par les responsables du programme, marquant une avancée importante dans la construction de ces frégates de pointe.





