BAE Systems:15 ans de soutien de la Royal Navy dans le Golfe information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 10:47

(CercleFinance.com) - BAE Systems célèbre aujourd'hui 15 ans de soutien aux opérations Aintree et Kipion, la stratégie de lutte contre les mines (MCM) de la Royal Navy dans le Golfe.



L'entreprise de défense soutient les navires de la classe Hunt de la Royal Navy dans la région depuis 15 ans et assure également la maintenance et l'entretien du reste de la flottille de la classe Hunt à partir de la base navale de Portsmouth.



' La force britannique de lutte contre les mines s'inscrit dans le cadre de l'engagement permanent du pays en faveur de la paix et de la sécurité dans la région où les navires de lutte contre les mines de la Royal Navy sont stationnés en permanence ' indique le groupe.



La Royal Navy travaille en étroite collaboration avec les partenaires de la région et de la coalition pour maintenir la sécurité des voies maritimes du Golfe et assurer la sécurité des échanges commerciaux.



' Il s'agit d'un élément crucial tant pour le transport maritime international que pour l'économie mondiale. Environ 15 % de l'approvisionnement mondial en pétrole provient de cette région ' rajoute le groupe.