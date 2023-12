Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systemes: s'allie à AMS Integrated Solutions en Ukraine information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 11:52









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce s'être engagé aux côtés de AMS Integrated Solutions afin de travailler conjointement à fournir une assistance aux systèmes d'artillerie utilisés en Ukraine et produits par BAE Systems.



Lors d'une visite à Kiev, les deux sociétés ont signé un accord qui leur permettra d'offrir un soutien en systèmes d'artillerie spécialisés directement aux forces armées ukrainiennes depuis l'Ukraine.



Dans le cadre de cet accord, l'équipe BAE Systems et AMS offrira des services de réparation et de support pour les systèmes d'artillerie donnés par le gouvernement britannique. AMS utiliserait les centres de maintenance existants en Ukraine, où elle emploie des ingénieurs ukrainiens.





