Baccarat : le trimestre impacté par l'épidémie de coronavirus

(CercleFinance.com) - Le groupe Baccarat annonce ce soir un chiffre d'affaire du second trimestre 2020 de 23,3 ME, en baisse de -41,3% à changes comparables et de -40,3% à changes courants.

'Ce trimestre a connu de longues périodes de confinement et de fermetures de commerce qui ont progressivement pris fin à partir de mi-mai 2020 notamment en Europe, au Japon et aux États-Unis. Seul le canal e-commerce a pu être complètement opérationnel sur cette période dans ces régions. Mi-juin, la quasi-totalité des boutiques opérées en propre était ouverte avec pour certaines des amplitudes horaires réduites', précise le groupe.

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 ressort pour sa part à 52,2 ME, en baisse de -30,8% à changes comparables et de -29,6% à changes courants.