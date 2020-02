Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Baccarat : croissance de 5,2% du CA annuel Cercle Finance • 28/02/2020 à 18:12









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires 2019 de 164,0 ME en croissance de +5,2% à changes comparables et +8,7% à changes courants. Toutes les régions exceptée l'Europe ayant contribué à cette performance. Au quatrième trimestre 2019, le chiffre d'affaires s'établit à 54,3 ME, en croissance de +11,4% en données publiées par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent. A changes comparables, le chiffre d'affaires du dernier trimestre 2019 affiche une croissance de +7,9%.

Valeurs associées BACCARAT N Euronext Paris 0.00%