(AOF) - Baccarat a réalisé vendredi soir son point d'activité du deuxième trimestre 2020. Ainsi, le spécialiste des produits en cristal a publié un chiffre d'affaires consolidé de 23,3 millions d'euros sur la période, en baisse de 40,3% à changes courants et de 41,3% à changes comparables sur un an. Ce trimestre a connu de longues périodes de confinement et de fermetures de commerce qui ont progressivement pris fin à partir de mi-mai notamment en Europe, au Japon et aux Etats-Unis. Seul le canal e-commerce a pu être complètement opérationnel sur cette période dans ces régions.

Mi-juin, la quasi-totalité des boutiques opérées en propre était ouverte avec pour certaines des amplitudes horaires réduites.

Baccarat anticipe un impact significatif du recul d'activité sur ses résultats semestriels qui doivent être publiés le 25 septembre prochain.

Les discussions en vue de l'obtention des prêts garantis par le gouvernement français (dont PGE) pour faire face au manque de génération de trésorerie induit par le retrait de l'activité, sont toujours en cours.

Dans ce contexte, Baccarat dit continuer à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour soutenir le niveau d'activité et maintenir une discipline stricte dans la gestion des coûts.

