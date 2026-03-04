Babcock & Wilcox reçoit le feu vert pour installer des équipements dans le cadre d'un projet énergétique de 2,4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Babcock & Wilcox BW.N a déclaré mercredi avoir reçu le feu vert de la société Base Electron, soutenue par Applied Digital APLD.O , pour fournir 1,2 gigawatts de capacité de production dans le cadre de leur accord de 2,4 milliards de dollars pour un projet de production d'énergie.

Les actions de Babcock ont bondi de 12,1 % dans les échanges avant bourse.

Le projet, qui a reçu un avis limité dans le cadre de l'accord en novembre, mettra en place quatre chaudières au gaz naturel de 300 mégawatts et des systèmes de générateurs de turbines à vapeur après l'approbation complète, a déclaré l'entreprise.

La production est destinée à fournir de l'électricité aux campus AI Factory d'Applied Digital dans le cadre d'accords de fourniture d'électricité distincts.

La demande d'électricité aux États-Unis a atteint un niveau record en 2025 et devrait croître encore plus rapidement à mesure que les grandes entreprises technologiques augmentent la consommation de leurs centres de données en pleine expansion, dont certains consomment autant d'électricité qu'une ville entière sur un seul site.