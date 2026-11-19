Le groupe britannique de défense et d'ingénierie nucléaire a enregistré une hausse de sa rentabilité ajustée au premier semestre de son exercice 2026-2027, porté notamment par ses activités nucléaires et aéronautiques. Le groupe confirme ses perspectives annuelles et ses objectifs à moyen terme. Les marchés sont enthousiastes : le titre s'adjuge plus de 7,5% à Londres, autour des 1 050 pence.

Babcock rapporte avoir dégagé un bénéfice net ajusté (part du groupe) de 161,2 millions de livres sterling (MGBP), au titre du 1er semestre de son exercice comptable, soit une progression de 12,5%. Le BPA ajusté ressort à 32,7 pence ( 15%).

En données publiées, le bénéfice net part du groupe a toutefois reculé de 5,6%, à 159,8 MGBP, une baisse liée à des éléments favorables non récurrents comptabilisés lors de l'exercice précédent. Le BPA publié ressort ainsi à 32,4 pence (-4%).

De son côté, le chiffre d'affaires s'est établi à 2,70 milliards de livres sterling, en hausse organique de 5% à taux de change constants et légèrement supérieur au consensus qui visait 2,68 MdsGBP.

Cette progression a été principalement soutenue par les divisions Nuclear ( 13%) et Aviation ( 26%), tandis que les revenus des activités de défense ont aussi augmenté de 8% en données organiques. A l'inverse, le chiffre d'affaires de Marine a diminué de 7% à taux de change constants, notamment en raison du calendrier de construction des frégates Type 31 et du recul attendu des volumes dans les équipements pour le transport de gaz liquéfié.

Le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 13%, à 227,3 MGBP, soit 4% supérieur que le consensus compilé par le groupe, avec une marge opérationnelle ajustée en hausse de 50 points de base, à 8,4%.

Des objectifs confirmés

Enfin, le carnet de commandes s'établissait à 8,9 MdsGBP à fin septembre, contre 9,9 MdsGBP un an auparavant, une diminution qui reflète principalement l'exécution des contrats existants et le calendrier de renouvellement d'un important contrat de soutien aux sous-marins nucléaires britanniques. Babcock anticipe des prises de commandes significatives au second semestre, notamment avec la signature attendue du contrat Gateway.

"Nous sommes bien positionnés pour atteindre nos objectifs à moyen terme et aborder notre prochaine phase de croissance, grâce à une stratégie claire et à d'importantes opportunités de création de valeur à long terme pour les actionnaires", a déclaré Harry Holt, directeur général de Babcock.

Le groupe a par ailleurs annoncé une augmentation de 12% de son dividende intérimaire, à 2,8 pence par action. Son nouveau programme de rachat d'actions de 200 MGBP, lancé en juillet, était réalisé à hauteur d'environ 40% au 18 novembre.

Côté perspectives, Babcock confirme ses prévisions pour l'exercice 2026-2027 et réitère également ses objectifs à moyen terme, à savoir une croissance organique annuelle moyenne du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% (fourchette médiane à un chiffre), une marge opérationnelle ajustée d'au moins 9% et un taux moyen de conversion du résultat opérationnel ajusté en trésorerie d'au moins 80% sur la période.

Une publication bien accueillie par les analystes

Réagissant à cette publication, Jefferies confirme son conseil "achat" sur le titre Babcock International, avec un objectif de cours inchangé à 1 410 pence.

Le broker juge les résultats du premier semestre 2027 rassurants, avec un EBITA supérieur de 4% aux attentes du consensus et des perspectives annuelles qu'il considère prudentes.

L'analyste a aussi bien accueilli l'évolution stratégique présentée par le nouveau directeur général, Harry Holt, qui repose sur deux nouveaux moteurs de croissance : l'intégration de plateformes habitées et autonomes dans les systèmes de défense, ainsi que le renforcement de la résilience des infrastructures nationales critiques.

Selon Jefferies, ces nouvelles opportunités viendront compléter les perspectives de croissance pluriannuelles des activités historiques.

Cette vision est partagée par Charles Ermitage, l'analyste de Citi en charge du dossier, qui reste lui aussi à l'achat sur le titre avec une cible de 1 556 pence. Le spécialiste décèle dans le nucléaire une croissance de fond et attribue la contre-performance de la branche Marine à la volatilité de cette activité.