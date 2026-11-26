(Zonebourse.com) - Le groupe de défense britannique a signé le plus important contrat de son histoire. Il renforce ainsi son rôle dans le soutien à la flotte sous-marine du Royaume-Uni et à sa capacité de dissuasion nucléaire.

Babcock rapporte avoir signé avec le ministère britannique de la Défense un accord-cadre de 8,7 MdsGBP, le plus important contrat de son histoire. D'une durée initiale de cinq ans à compter du 1er décembre 2026, il pourrait être prolongé jusqu'à 15 ans au total.

Baptisé Gateway Agreement, cet accord succède au Future Maritime Support Programme (FMSP) et regroupe les activités de maintenance des sous-marins, les prestations d'ingénierie et les services aux bases navales de Devonport et de Clyde. Il accompagnera notamment la transition des sous-marins nucléaires de classe Vanguard vers ceux de classe Dreadnought.

Le montant de l'accord comprend 8 MdsGBP inscrits au carnet de commandes et 700 millions GBP au titre de l'accord-cadre.

Sur le plan social, le contrat permettra de préserver 8 500 emplois et de créer 3 000 postes supplémentaires à temps plein. Il devrait également offrir plus de 2500 opportunités aux apprentis et jeunes diplômés au cours des cinq prochaines années.

A la suite de cette annonce, Citi confirme son conseil à l'achat sur le titre Babcock, avec un objectif de cours inchangé à 15,56 GBP.

Selon le broker, ce contrat pourrait générer une croissance annuelle moyenne d'environ 20% des revenus de l'activité concernée, contribuant à lui seul à hauteur de 3,75 points à la croissance annuelle du groupe.

Malgré le caractère approximatif de ces estimations et le fait que la valeur du contrat constitue probablement un plafond, le bureau d'études continue de juger conservateur l'objectif de croissance annuelle moyenne de 5% de Babcock.

Vers 10h30, le titre Babcock progressait de 6,5% à Londres, autour des 1 090 pence.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.