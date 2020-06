Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client B&O : l'augmentation de capital souscrite à 98,9% Cercle Finance • 26/06/2020 à 12:24









(CercleFinance.com) - Bang & Olufsen a annoncé vendredi que son augmentation de capital de 409 millions de couronnes danoises (environ 55 millions d'euros) avait été souscrite à hauteur de 98,9% via l'exercice de droits préférentiels de souscription. Concernant les droits non exercés, les investisseurs ayant été sélectionnés pour recevoir ces nouvelles actions seront informés individuellement, précise le fabricant de produits électroniques haut-de-gamme. Pour mémoire, le produit de la levée de fonds est destiné à assurer le bon fonctionnement de l'entreprise pendant la période du Covid-19 et à assurer la poursuite de son virage stratégique. L'action était en hausse de 10% à la Bourse de Copenhague après cette annonce.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.