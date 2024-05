Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ayvens: le résultat net pdg chute de 40,5% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 10:26









(CercleFinance.com) - Ayvens (ex ALD) publie au titre du 1er trimestre un résultat net part du groupe en baisse de 40,5% à 187,8 millions d'euros, malgré un résultat brut d'exploitation de 801,7 ME, en hausse de 9,6%.



'La diminution de 40,5% par rapport à la base exceptionnellement élevée de 315,5 millions d'euros au premier trimestre 2023 est principalement due à la normalisation du marché des voitures d'occasion à partir de niveaux extrêmement favorables', indique la société.



Le BPA ressort ainsi à 0,2 euro contre 0,56 euro un an plus tôt.







Valeurs associées AYVENS (ex ALD) Euronext Paris +10.26%