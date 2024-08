Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ayvens: entouré après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 16:06









(CercleFinance.com) - Ayvens bondit de 9%, entouré après la publication par le groupe de services de mobilité d'un résultat net part du groupe de 189 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2024, à peu près stable par rapport au trimestre précédent.



Toujours en rythme séquentiel, Ayvens revendique notamment une amélioration de son ratio coûts sur revenus de 67,7% à 61,9%, ainsi que de sa marge location et services sous-jacente de 522 à 539 points de base.



'Ces résultats confirment le redressement financier initié en début d'année avec des revenus solides, mettant l'accent sur la croissance rentable et les coûts contrôlés', juge son CEO Tim Albertsen, qui pointe aussi les progrès dans l'intégration de LeasePlan.





Valeurs associées AYVENS 6,70 EUR Euronext Paris +9,39%