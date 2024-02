Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ayvens: baisse d'un tiers du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 11:52









(CercleFinance.com) - Ayvens (ex ALD) publie au titre de l'exercice 2023 un résultat net part du groupe en baisse de 32,8% à 816,2 millions d'euros, 'par rapport à une base 2022 exceptionnellement élevée' selon le groupe de services de mobilité.



'Dans un contexte de normalisation des marchés des véhicules d'occasion, d'inflation élevée et de taux d'intérêts volatiles, Ayvens a publié des résultats mitigés pour une année de transition, mais confirmé sa forte position de capital', commente sa direction.



Le groupe va proposer au titre de l'année écoulée un dividende par action de 0,47 euro, plus que divisé par deux (-56%) par rapport à celui de 2022, pour un BPA en diminution d'environ 60% d'une année sur l'autre, à 1,08 euro.





