Ayala Pharmaceuticals : en hausse, un broker prudent

(CercleFinance.com) - Le titre Ayala Pharmaceuticals avance ce mardi de +0,7%, alors que l'analyste Jefferies annonce en initier la couverture avec une recommandation 'Conserver'. 'Ayala Pharmaceuticals est un groupe développant des inhibiteurs de la gamma sécrétase à petite molécule [applicables] dans de nombreuses tumeurs solides / hémiques', indique le broker, qui voit à court terme 'peu de catalyseurs' pour 2020 mais anticipe des événements positifs pour 2021. Ainsi, Jefferies fixe son objectif de cours à 16 dollars.

Valeurs associées AYALA PHARMA NASDAQ +0.13%