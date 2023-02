Axway Software table sur une nouvelle amélioration de sa rentabilité en 2023

(AOF) - Axway Software a essuyé en 2012 une perte nette, part du groupe, de 40 millions d'euros contre un bénéfice net de 9,6 millions d'euros, un an auparavant. Le groupe technologique a enregistré une charge non cash - précédemment annoncée - d’un montant de 82,1 millions d'euros, du fait de la dépréciation d'actifs incorporels non amortis ou de goodwill faisant suite aux différentes opérations de rationalisation du portefeuille de produits menées à bien en 2022.

Le résultat opérationnel d'activité a été de 46,3 millions d'euros en 2022, représentant 14,7% du chiffre d'affaires, contre respectivement 32,9 millions d'euros et 11,5% l'année précédente.

L'éditeur de logiciels d'infrastructure avait relevé ses objectifs 2022 fin janvier. Il visait un résultat opérationnel d'activité représentant entre 14 et 15% du chiffre d'affaires. La croissance organique de son chiffre d'affaires était attendue entre 4,5 et 5,5%.

Le chiffre d'affaires est ressorti à 314 millions d'euros, en hausse de 5,5 % organiquement et de 10% au total. A fin décembre 2022, l'ARR (Annual Recurrent Revenue) d'Axway était de 196,5 millions d'euros, en hausse de 12,5% à périmètre et taux de change constants.

Au 31 décembre 2022, l'effectif d'Axway comprenait 1525 collaborateurs contre 1712 au 31 décembre 2021. Cela inclut le transfert de 53 employés qui a accompagné les initiatives de rationalisation du portefeuille de produits au cours de l'année.

Lors de sa prochaine Assemblée Générale prévue le 11 mai 2023, Axway soumettra au vote de ses actionnaires la distribution d'un dividende d'une valeur de 0,40 euros par action.

A l'horizon 2023, l'objectif d'Axway est de maintenir une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 0% et 3 %. La société entend également améliorer à nouveau son résultat opérationnel d'activité pour atteindre 15 à 18% du chiffre d'affaires.

Les ambitions d'Axway à moyen terme seront d'atteindre un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros grâce à une croissance organique des ventes et des acquisitions et de générer un taux de marge opérationnelle d'activité approchant 20% du chiffre d'affaires.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Editeurs de logiciels

Les acteurs européens du cloud portent plainte contre Microsoft

Ces groupes ont bénéficié d'un bond de leur activité de 167% sur les cinq dernières années. Néanmoins leur part dans le cloud européen est tombée de 27% à 13% sur la période. Celle d'Amazon, Microsoft et Google a, elle, bondi de 46% à 72%, selon le cabinet Synergy Research. Le leader européen, SAP, ne se situe qu'à la septième place avec seulement 2% du marché.

Les acteurs européens reprochent à Microsoft, numéro un mondial du cloud, de profiter de sa position d'éditeur de logiciels et de fournisseur de services cloud pour contraindre les clients de ses logiciels à passer à ses services s'ils veulent migrer vers le cloud. En dépit de récentes annonces de Microsoft pour calmer le jeu, les acteurs européens proposent de tester sa conformité aux dix principes d'une licence logicielle équitable établis par le Cigref, l'association française des principaux clients du numérique.