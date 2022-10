Axway Software confirme ses objectifs 2022

Ce marché mondial, mature, devrait générer plus de 40 milliards de dollars de recettes cette année contre 22 milliards de dollars en 2017, d'après IDC. Contrairement à ses ambitions initiales, SAP n'a pas réussi à détrôner Oracle. Cela provient essentiellement de l'évolution majeure sur ce marché avec l'irruption d'Amazon Web Services ou de Google Cloud. Bénéficiant d'un avantage concurrentiel important en tant qu'hébergeurs des données des entreprises, ces intervenants ont gagné de belles parts de marché sur les dernières années. Toutefois, face à un appétit croissant des entreprises pour les données à forte valeur ajoutée, les acteurs traditionnels ont une carte à jouer.

À moyen terme, Axway a toujours pour ambitions d'atteindre un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros grâce à une croissance organique des ventes et des acquisitions; de revenir à des taux de marge opérationnelle d'activité supérieurs à 15 % et de faire progresser le bénéfice par action pour l'établir au-dessus de 1 euro.

Axway a maintenu son objectif d'atteindre une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 1 et 3 % pour l'exercice 2022. L'entreprise vise également une amélioration de sa rentabilité avec un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 12 et 14 % du chiffre d'affaires sur l'année.

Patrick Donovan, Directeur Général d'Axway, a déclaré : " La transition vers un modèle stable de revenus récurrents à partir d'une activité traditionnelle de licences est un défi important et nous le constatons à nouveau cette année à travers la reconnaissance irrégulière de chiffre d'affaires que nous expérimentons ".

(AOF) - Axway Software a dévoilé un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre de 67,5 millions d'euros, en recul de 3,3 % au total. Il a chuté de 10,7% en données comparables. L’ARR (Revenu Annuel Récurrent), qui représente le montant des facturations annuelles prévu pour l’ensemble des contrats de souscription et de maintenance actifs, a augmenté de 6,6% à 191,1 millions d’euros à fin septembre.

