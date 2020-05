Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Axway Software : assemblée générale à huis clos Cercle Finance • 08/05/2020 à 08:00









(CercleFinance.com) - Axway Software annonce que compte tenu de la crise sanitaire en cours, son assemblée Générale mixte 2020 se tiendra, le mercredi 3 juin à huis clos, hors la présence des actionnaires, au siège social de la société à Annecy. Ainsi, les actionnaires seront invités à exercer leurs droits par Internet via la plateforme VOTACCESS, ou par correspondance en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet. Ils pourront donner pouvoir au président ou de se faire représenter par un tiers.

