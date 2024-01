Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Axway: prévisions dépassées en 2023 information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 13:33









(CercleFinance.com) - Axway fait part de résultats annuels préliminaires supérieurs aux attentes pour l'exercice 2023, expliquant que 'le mix de contrats Customer Managed, plus important qu'anticipé en fin d'exercice, a entraîné une augmentation de reconnaissance de chiffre d'affaires'.



La société informatique anticipe désormais pour 2023 une croissance organique de son chiffre d'affaires supérieure à 5%, contre 0 à 3% précédemment, et un résultat opérationnel d'activité représentant plus de 19% du chiffre d'affaires, contre 15 à 18% précédemment.





Valeurs associées AXWAY SOFTWARE Euronext Paris 0.00%