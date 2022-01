Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Axway: objectif de croissance abandonné pour 2021 information fournie par Cercle Finance • 20/01/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - La société de services informatiques Axway annonce ajuster ses prévisions de résultats annuels pour 2021, estimant qu'elle ne connaitra pas la croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 2 et 4% qu'elle anticipait précédemment.



Si elle confirme son objectif annuel de taux de marge opérationnelle d'activité d'au moins 11%, ses premières estimations laissent apparaitre un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 285,5 millions d'euros, en baisse organique d'environ 2,7%.



'Certains grands clients et prospects, exposés à d'importantes difficultés de recrutement dans leurs équipes IT et administratives, n'ont pas lancé les projets escomptés. Ces pénuries de personnel pourraient perdurer tout au long de l'exercice 2022', explique-t-elle.





