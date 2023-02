Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Axway: marge opérationnelle améliorée en 2022 information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 14:23









(CercleFinance.com) - Axway Software dévoile un résultat net de l'exercice 2022 à -40 millions d'euros, mais une marge opérationnelle d'activité améliorée de 3,2 points à 14,7%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 10% à 314 millions (+5,5% en organique).



Lors de sa prochaine assemblée générale prévue le 11 mai, l'éditeur de logiciels soumettra au vote de ses actionnaires la distribution d'un dividende de 0,40 euro par action, malgré une perte de 1,85 euro par action sur l'exercice écoulé.



A l'horizon 2023, l'objectif d'Axway est de maintenir une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 0 et 3%. Il entend également améliorer à nouveau son résultat opérationnel d'activité pour atteindre 15 à 18% du chiffre d'affaires.





Valeurs associées AXWAY SOFTWARE Euronext Paris +0.45%