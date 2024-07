Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Axway: lancement d'une augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Axway fait part du lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS d'environ 131 millions d'euros, pour 'créer un nouvel acteur majeur des logiciels d'entreprise, leader dans l'industrie bancaire et les services financiers'.



Pour rappel, le produit net de l'opération sera consacré à financer une partie du prix d'acquisition des activités de Sopra Banking Software pour un montant de 330 millions d'euros, en complément de nouvelles facilités de crédit confirmées pour 200 millions.



Le prix de souscription est fixé à 16,10 euros par action nouvelle et la période de souscription se déroulera du 26 juillet au 20 août inclus, pour un règlement-livraison et une admission aux négociations prévues le 27 août.



Un engagement de souscription à titre irréductible de Sopra GMT à hauteur d'environ 52,8% du montant total de l'augmentation de capital et un engagement de souscrire toute action nouvelle non souscrite à l'issue de la période de souscription, ont été pris.





