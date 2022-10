Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Axway: la transition vers le 'cloud' impacte le C.A. information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 12:21









(CercleFinance.com) - Axway a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires de 67,5 millions d'euros au troisième trimestre, en recul de 10,7% en données organiques et de 3,3% en données publiées.



Dans un communiqué, le concepteur de logiciels justifie ce repli par sa transition en cours vers un modèle de revenus récurrents basés sur la dématérialisation de ses offres à partir d'une activité traditionnelle basée sur les licences.



La tendance à la montée en puissance des souscriptions dans le 'cloud' impacte selon lui le chiffre d'affaires de l'entreprise du fait d'une reconnaissance anticipée de revenus moindres.



Axway évoque malgré tout une dynamique commerciale qui va dans le bon sens puisque ses prises de commandes ont augmenté de 16% au total sur les neuf premiers mois de l'année.



La société maintient en conséquence son objectif d'atteindre une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 1% et 3% cette année, assotie d'un taux de marge opérationnelle allant de 12% à 14%.





