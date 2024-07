Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Axway: en recul dans le sillage de ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 09:22









(CercleFinance.com) - Axway recule de près de 3%, après l'annonce d'un résultat net part du groupe de 2,8 millions d'euros au titre de son premier semestre 2024, contre 3,7 millions un an auparavant, avec une marge opérationnelle d'activité en repli de 0,7 point à 11,5%.



Le groupe informatique a réalisé un chiffre d'affaires de 148,7 millions d'euros, en croissance de 2,2% (+1,9% en organique), avec notamment une activité souscription qui a atteint un chiffre d'affaires de 93,2 millions, en croissance organique de 18%.



Pour 2024, Axway confirme anticiper une croissance organique comprise entre 1 et 3% et un résultat opérationnel d'activité de l'ordre de 20% du chiffre d'affaires, des objectifs valables pour la structure actuelle du groupe.





Valeurs associées AXWAY SOFTWARE 27,30 EUR Euronext Paris -4,55%