Axway: en chute sur des discussions avec Sopra Steria

(CercleFinance.com) - Axway Software dévisse de 11% après l'annonce d'une entrée en discussions exclusives pour la reprise de la plupart des activités de Sopra Banking Software, représentant environ 340 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour une valeur d'entreprise de 330 millions.



Cette décision s'accompagne du projet de cession à Sopra GMT, actionnaire de contrôle d'Axway, d'environ 3,6 millions de titres Axway actuellement détenus par Sopra Steria à un prix de 26,5 euros par action, ainsi que des DPS résiduels de Sopra Steria.



Par ailleurs, conformément à son annonce préliminaire, Axway a publié pour 2023 un résultat net part du groupe de 35,8 millions d'euros, avec une marge opérationnelle accrue de cinq points à 19,7% pour des revenus de 319 millions, en croissance organique de 5,8%.





Valeurs associées AXWAY SOFTWARE Euronext Paris -9.76%