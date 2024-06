Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Axway: contrats signés pour les opérations avec Sopra Steria information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 11:18









(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce la signature des contrats de cession à Axway Software de la plupart des activités de Sopra Banking Software, pour une valeur d'entreprise de 330 millions d'euros, et à Sopra GMT de 16,7% du capital d'Axway, pour un montant de 95,9 millions.



La structure de financement de ces opérations reste identique à celle communiquée en février, lors de la conclusion des accords engageants. L'objectif reste de réaliser ces opérations dès que possible d'ici la fin du troisième trimestre 2024.



Elles seront subordonnées à des autorisations réglementaires, dont une décision de l'AMF relative à l'absence d'obligation de dépôt d'un projet d'offre publique, et à l'approbation par l'AMF du prospectus d'Axway dans le cadre de son augmentation de capital.





Valeurs associées AXWAY SOFTWARE 24.20 EUR Euronext Paris -1.22%