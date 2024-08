Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Axway: augmentation de capital réalisée information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - Axway annonce le succès de son augmentation de capital d'environ 131 millions d'euros qui servira à financer partiellement l'acquisition des activités de Sopra Banking Software pour 330 millions, transaction dont la finalisation est prévue pour le 2 septembre.



Cette augmentation de capital avec maintien du DPS se traduit par l'émission de 8.112.597 actions nouvelles, équivalent à environ 37,5% du capital social actuel, à un prix de souscription unitaire de 16,10 euros.



A l'issue de la période de souscription (26 juillet au 20 août inclus), la demande totale s'est élevée à environ 160,2 millions d'euros. L'émission, le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur Euronext Paris sont prévus le 27 août.



Le capital social d'Axway sera désormais composé de 29.746.194 actions et Sopra Steria Group détiendra 3.293.637 actions post augmentation de capital, représentant 11,1% du capital d'Axway et 16% des droits de vote théoriques.





Valeurs associées AXWAY SOFTWARE 22,70 EUR Euronext Paris 0,00%