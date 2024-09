Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Axway: acquisition de Sopra Banking Software finalisée information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Axway annonce le succès de l'acquisition de Sopra Banking Software, lui permettant de 'devenir l'un des principaux éditeurs français de logiciels d'entreprise, avec des positions de premier plan dans l'industrie bancaire et les services financiers'.



La société ajoute que l'intégration des deux entités commence, la fin de l'année 2024 et le début de l'année 2025 devant être déterminants dans la montée en puissance du nouveau groupe et permettre la réalisation des optimisations de coûts escomptées.



L'entrée de Sopra Banking Software au périmètre de consolidation est effective ce jour et, sur cette base, Axway se fixe pour objectifs 2024 un chiffre d'affaires de l'ordre de 460 millions d'euros, ainsi qu'une marge opérationnelle d'activité entre 13 et 17%.



A l'horizon 2027, il vise un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros et une marge opérationnelle d'activité dépassant 17%. Dès 2028, le groupe ambitionne un résultat opérationnel d'activité représentant plus de 20% de son CA.





