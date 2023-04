Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Axway: acquisition dans la facturation électronique information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 12:01









(CercleFinance.com) - L'éditeur de logiciels français Axway a annoncé mercredi l'acquisition du belge AdValvas afin de se renforcer sur le marché de la facturation électronique



Ce rachat survient alors que de nouvelles exigences réglementaires doivent entrer en vigueur à partir de 2024, avec un impact annoncé sur la facturation électronique 'B2B' en France.



La facturation électronique dite 'B2G' (contrats avec l'administration) est déjà obligatoire pour tous les marchés publics dans l'Union européenne et la facturation électronique B2B est devenue un impératif opérationnel alors que de plus en plus de pays adoptent les processus de contrôle continu des transactions (CTC).



AdValvas fonctionnera comme une filiale d'Axway, et ses produits et services seront intégrés à la solution Axway B2B Integration.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.





