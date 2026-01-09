AXT en baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de recettes pour le quatrième trimestre en raison de retards dans l'octroi de permis d'exportation en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** Les actions du fabricant de pièces pour semi-conducteurs AXT Inc AXTI.O ont baissé de 13,1 % à 22,43 $ avant le marché

** La société réduit ses prévisions de revenus pour le quatrième trimestre en raison d'un nombre réduit de permis d'exportation de phosphure d'indium en Chine (InP)

** La société prévoit maintenant des revenus de 22,5 à 23,5 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2025, comparativement à des prévisions antérieures de 27 à 30 millions de dollars

** Le directeur général Morris Young déclare que les expéditions de phosphure d'indium de décembre ont été retardées en raison du calendrier des permis d'exportation; la société travaille avec le ministère chinois du Commerce et espère obtenir des permis supplémentaires au premier trimestre 2026

** La société publiera ses résultats pour le quatrième trimestre 2025 le 19 février

** À la dernière clôture, l'action AXTI a progressé de 57,9% en 2025