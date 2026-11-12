Axiom Alternative Investments ouvre un bureau à Zurich et renforce son équipe de gestion

(Zonebourse.com) - Axiom Alternative Investments (Axiom AI) annonce l'ouverture d'un bureau à Zurich et la nomination d'Ivan Nikolov au poste de Head of Convertibles, effective depuis le 1er novembre 2026.

Aux côtés d'Ute Heyward, il sera chargé de développer l'activité de gestion d'obligations convertibles, une classe d'actifs considérée comme stratégique par la société.

Eric Bozetto continuera de soutenir cette équipe en matière d'idées d'investissement, tout en collaborant avec Hervé Hanoune sur les stratégies obligataires flexibles et de crédit d'entreprise. Cette réorganisation vise à renforcer l'expertise d'Axiom AI en matière de sélection de titres, d'analyse fondamentale et de produits dérivés.

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