Axiom AI nomme un responsable des convertibles

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Ivan Nikolov a rejoint Axiom Alternative Investments en tant que responsable des obligations convertibles. Il va contribuer au développement d’une franchise obligations convertibles au sein de la société de gestion.
Ivan Nikolov vient de Fisch Asset Management, où il était responsable des obligations convertibles.
L'Agefi
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par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations lundi à l'ouverture, après une semaine mouvementée en raison des incertitudes liées à la réglementation du secteur de l'IA, tandis que les investisseurs restent attentifs ...
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Eramet a annoncé lundi prévoir des objectifs de volumes en hausse en 2027 par rapport à 2026 et des capex compris entre 280 et 320 millions d'euros sur le prochain exercice, le groupe minier français dévoilant sa feuille de route dans le cadre de la préparation ...
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* CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA a annoncé lundi avoir proposé à Banco BPM BAMI.M l'engagement de discussions en vue d'un rapprochement avec sa filiale transalpine Crédit Agricole Italia, un projet qui vise à créer un "nouveau champion bancaire italien". * ERAMET ERMT.PA ...
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information fournie par Le Cercle des économistes•09.11.2026•08:21•
La crise sociale que traverse actuellement la France a fait la une des journaux, y compris internationaux, avec des images de manifestations très suivies, doublées de scènes de pillage. Cela n'est pas sans conséquence sur les marchés financiers. Une prime de risque ...
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