Axiom AI lance AXM Alternative Investments au Royaume-Uni

(AOF) - Axiom Alternative Investments - société de gestion spécialiste du secteur financier européen - franchit une nouvelle étape dans son développement et annonce la création de sa nouvelle filiale AXM Alternative Investments, basée à Londres et autorisée par la FCA. AXM Alternative Investments aura la double mission de distribuer au Royaume-Uni la gamme de fonds d’Axiom Alternative Investments et de devenir un « hub de gestion » pour les stratégies actions et alternatives d'Axiom Alternative Investments.

" Avec AXM, nous sommes très heureux de consolider plus de 10 années de présence au Royaume-Uni et de renforcer notre dynamique commerciale sur ce marché très exigent à fort potentiel. AXM nous servira également à développer nos capacités de gestion de portefeuille en actions et en stratégies alternatives. Nous annoncerons dans les prochaines semaines la nomination de personnes clés qui viendront accompagner ce développement " précise David Benamou, Directeur des Investissements d'Axiom AI.