Axeleo Capital lève 50 millions d'euros pour son nouveau fonds early stage AXC2

(AOF) - Axeleo Capital (AXC), société française de capital-risque spécialisée dans l'early stage, annonce la première clôture de la levée de son nouveau fonds AXC2 à hauteur de 50 millions d'euros (hardcap 80 millions d'euros). Le fonds national d'amorçage du Programme d'investissement d'avenir (PIA), géré par Bpifrance, ainsi que par Tikehau Capital investissent dans ce nouveau fonds aux côtés d'une soixantaine d'entrepreneurs expérimentés dans la tech.

AXC2 reçoit également le soutien financier de ses partenaires historiques tels que la Région Auvergne-Rhône-Alpes via Auvergne-Rhône-Alpes Investissement, Vinci Energies, les caisses régionales du Crédit Agricole de Centre-Est, Île-de-France et Sud Rhône-Alpes, la Caisse d'Épargne Rhônes Alpes ainsi que plusieurs family offices de premier plan.

Avec 135 millions d'euros sous gestion répartis dans ses fonds thématiques, AXC vient à travers le lancement de ce fonds successeur de confirmer la pertinence de son modèle et renforcer sa présence dans le secteur de l'investissement tech en seed.

"Avec ce fonds successeur, nous consolidons notre ancrage historique dans les domaines tech, en particulier la cybersécurité, les fintech B2B et le software. Nous poursuivons notre mission d'être le premier partenaire seed des entrepreneurs de la tech. En nous appuyant sur notre réseau d'entrepreneurs expérimentés en France et en Europe, nous souhaitons accompagner au quotidien les fondateurs dans leur développement, à amener leur organisation et leur business model à maturité, à les porter sur le devant de la scène technologique européenne et à les financer au travers de notre stratégie de suivi lors des séries A et B", indique AXC.

Via ce nouveau fonds, AXC investira en France (70%), et également en Europe (30%). Ce capital alimentera la croissance d'entreprises proposant des applications autour de la cybersécurité - un des axes majeurs de ce nouveau fonds, de l'enterprise software, des fintech B2B, des crypto & web 3.0, du cloud et des solutions SaaS BtoB.

AXC2 investira en phase d'early-stage dans une trentaine de startups et accompagnera par la suite les projets les plus prometteurs de ce portefeuille sur les tours ultérieurs, série A et B jusqu'à 5 millions d'euros par ligne, répliquant ainsi le modèle de son précédent fonds Axeleo Capital 1 qui a enregistré de solides performances. Axeleo Capital accompagne déjà des startups telles que Trustpair, Aplo (ex-Sheeldmarket), 365 Talents, Cumul.io, Jenji (acquis en septembre 2022 par Silae), Alsid (acquis en 2021 par Tenable), Cloudskiff (acquis en 2021 par Snyk) ou encore Hyperlex (acquis en 2022 par Dilitrust).