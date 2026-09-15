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AXA vise une ROE de 15-17% en 2027-2029
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 07:12
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AXA AXAF.PA a annoncé mardi viser une rentabilité opérationnelle des capitaux propres (ROE) comprise entre 15% et 17% de 2027 à 2029, l'assureur français tenant ce jour sa journée investisseurs destinée à la présentation de ses objectifs à moyen-terme.

Dans un communiqué, le groupe dit également anticiper en 2026 une croissance du résultat opérationnel par action à l’extrémité supérieure de sa fourchette cible de 6% à 8% et une rentabilité opérationnelle des capitaux propres à l’extrémité supérieure de la fourchette cible de 14% à 16%.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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