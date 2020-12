Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Axa vise une croissance de son résop de 3% à 7% par an entre 2020-2023 Reuters • 01/12/2020 à 08:33









1er décembre (Reuters) - AXA SA AXAF.PA : * AXA - AXA ANNONCE SON PLAN STRATÉGIQUE 2023 * AXA - CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN SANTÉ > +5% EN MOYENNE SUR LA PÉRIODE 2020E-2023E * AXA - PREVOIT 0,5 MILLIARD D'EUROS D'ÉCONOMIES D'ICI 2023E (PAR RAPPORT À 2019) * AXA - PREVOIT RATIO COMBINÉ TOUS EXERCICES EN DOMMAGES DU GROUPE À 93% D'ICI 2023 * AXA - REDUCTION DE 20% DE L'EMPREINTE CARBONE DES ACTIFS DU FONDS GÉNÉRAL D'AXA D'ICI 2025 * AXA - REMONTÉE DE TRÉSORERIE DE 5 À 6 MILLIARDS D'EUROS PAR AN D'ICI 2023E * AXA - OBJECTIFS DE RÉSULTATS FINANCIERS: RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE DES CAPITAUX PROPRES ENTRE 13% ET 15% DE 2021E À 2023E * AXA - OBJECTIFS DE RÉSULTATS FINANCIERS: CROISSANCE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PAR ACTION DE 3% À 7% PAR AN EN MOYENNE ENTRE 2020E (EN BASE NORMALISÉE8 ) ET 2023E Pour plus de détails, cliquez sur AXAF.PA (Bureau de Paris)

